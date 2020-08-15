شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى للاحصاء" : 45 ألف عقد زواج فى مارس الماضى بتراجع 19 ألف عقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الشهور الماضية تراجعا ملحوظا في عدد عقود الزواج التي تمت وخاصة بالتزامن مع الضوابط التي صاحبت تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي ، وأظهرت بيانات حكومية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد عقود الزواج تراجع في شهر مارس الماضي بشكل كبير حيث بلغ عددها نحو 45 ألف عقد زواج، مقابل 64.4 ألف عقد زواج في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 19.6 ألف عقد زواج في شهر واحد فقط.

وأدت الإجراءات الاحترازية إلى إغلاق كافة قاعات المناسبات التي تستقبل عقود الزواج والعزاء منذ مارس الماضي وحتى الآن، وذلك من أجل تجنب كافة مظاهر التجمع بين المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والسيطرة عليه.

Advertisements

وفي نفس السياق، أكد الشيخ إبراهيم على سليم، رئيس صندوق المأذونين الشرعيين، أن عدد عقود الزواج شهدت تراجعا كبيرا نتيجة إغلاق قاعات الأفراح والمناسبات، والتي مازالت مستمرة حتى الآن، مما دفع بعض الشباب إلى التوجه لعقد عقود الزواج في ساعات النهار والاحتفال بالشوارع.

وأكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لم يتم رصد معدلات الزواج والطلاق في الفترة التي تزامنت مع ظهور فيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على ظهور الفيروس.

وبالرجوع إلى تقارير وإحصاءات المقارنة لعامي 2018 و2019 نجد أن شهادات الطلاق حققت زيادة نسبية طفيفة عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث بلغت حوالي 225 ألف عام 2019، مقابل 211 ألف حالة طلاق عام 2018، بزيادة بلغت حوالي 7%.