شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يواصل تحطيم الأرقام القياسية ويغلق عند مستوى تاريخي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات اليوم الجمعة فوحقق مستوى قياسياً جديدأ، وذلك وسط إقبال منن المستثمرين على سهم صانعة السيارات الكهربائية بعد قرارها في الآونة الأخيرة بـأنها تخطط لتقسيم السهم.



كانت "تسلا" قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستقسم سهمها على النحو (خمسة مقابل واحد) على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بداية من الحادي والثلاثين من أغسطس/آب الجاري.

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وتستهدف "تسلا" بهذه الخطوة جذب المزيد من صغار المستثمرين لشراء السهم الذي ارتفع بشكل قوي على مدار الأشهر الماضية، لكن محللين يتوقعون جذب المؤسسات الاستثمارية الضخمة وصناديق التحوط بشكل أكبر لشراء السهم.



كانت "تسلا" قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن نتاج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني وحققت خلال هذه الفترة أرباحاً وإيرادات قوية رغم أزمة فيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تسلا" بنسبة 1.8% وأغلق عند 11650.7 دولار،وهو الإغلاق القياسي الأعلى على الإطلاق، وبلغت القيمة السوقية 289.7 مليار دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 1668.8 دولار وأقل سعر عند 1626.6 دولار.