إيه إم دي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 14-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة إيه إم دي (AMD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.93% بما يعادل -0.77 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 81.84 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 76.02، ليستهدف مرة أخرى مستوى المقاومة 87.41 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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