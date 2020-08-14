شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية منذ مايو بسبب عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة بعد يومين من التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،والمعدن الثمين على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية منذ أيار/مايو الماضي ، بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح.

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,938.38$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,952.60$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,962.27$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 2.0% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,862.61 $ للأونصة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ، ليستأنف مكاسبه بعد يومين من الخسائر ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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يدعم هذا الصعود بيانات أظهرت انخفاض عدد الطلبات الأسبوعية للحصول إلى إعانة البطالة فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لأقل من مليون للمرة الأولى منذ تفشي وباء كورونا فى البلاد ، مع تسجيل 963 ألف طلب ،أفضل من توقعات الخبراء 1.120 مليون ، فى علامة إيجابية لسوق العمل فى أكبر اقتصاد فى العالم.

وعلى مدار كامل تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الذهب منخفضة حتى الآن قرابة 5% ، على وشك تكبد أول خسارة أسبوعية منذ أواخر أيار/مايو الماضي ، بسبب تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعد مكاسب ضخمة دفعت الأسعار للتداول أعلى حاجز 2,000$ للمرة الأولى فى التاريخ.

وسجلت أسعار الذهب يوم الجمعة الماضي أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2,074.87 $ للأونصة ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 1.46 طن متري، فى أول زيادة يومية منذ 5 آب/أغسطس الجاري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,252.09 طن متري.