شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد الأوروبي ينكمش فى الربع الثاني بأسوأ وتيرة على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأوروبي الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الإجمالي الربع الثاني /2020 مسجلة انكماش بمعدل 12.1% ,بأسوأ وتيرة على الإطلاق ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا ،طبقا للتوقعات التي أشارت إلى انكماش بمعدل 12.1 % ، وسجل الربع الأول انكماش بمعدل 3.8% ، هذا البيان سلبي للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

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