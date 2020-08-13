شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية عقب بيانات إعانات البطالة الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس في أعقاب صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.



ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بين زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي حول حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات أزمة "كورونا" على الاقتصاد.

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وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 963 ألفاً خلال الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض نحو مستوى 1.120 مليون طلب.



كانت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلنت التوصل إلى اتفاق بشراء 100 مليون جرعة بقيمة 1.5 مليار دولار من لقاح شركة "موديرنا" بعد التشكيك في لقاح سجلته روسيا هذا الأسبوع.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:09 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 27964 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 60 نقطة) إلى 11071 نقطة، وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنقطة واحدة إلى 3382 نقطة.