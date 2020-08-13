ماكدونالدز يرتفع على استحياء – تحليل – 13-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استفادته من الدعم الإيجابي المقدم بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في بداية الجلسة بنسبة بلغت 0.01% ليستقر على سعر 205.90، وقد جاء ارتفاع السهم ضعيفاً في تداولاته السابقة نتيجة بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 202.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 218.12.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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