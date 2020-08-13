شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.77% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.77% رابحاً 58.70 نقطة ليغلق عند مستوى 7704.25 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% خاسراً 17.54 نقطة ليغلق عند مستوى 7938.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 339.7 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.26%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.88%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.66%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.62%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي إدارة وتطوير العقارات وإنتاج الأغذية بنسبة 0.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.95%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.56%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.54%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.41%.

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وقفز 104 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "زجاج" بنسبة 4.36%، ثم سهم "إعمار" بنسبة 3.85%، ثم سهم "صادرات" بنسبة 3.65%، فيما تراجع 68 سهماً على رأسها سهم "التعاونية" بنسبة 1.76%، ثم سهم "بنيان ريت" بنسبة 1.61%، ثم سهم "الأهلي للتكافل" بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "أرامكو السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 444.3 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الأهلي للتكافل، عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، وبلغ إجمالي الدخل الشامل 3.4 مليون ريال سعودي مقابل 3.6 مليون ريال سعودي بنسبة انخفاض 6.112%، وبلغت ربحية السهم 0.21 ريال مقابل 0.23 ريال خلال فترة المقارنة.