شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على تراجع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.5% إلى 1,942.71$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,914.42$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,912.84$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,862.61$ للأونصة.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.4% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بسبب الشكوك حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

انحسرت آمال التوصل إلى حل وسط بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن خطة الإغاثة الجديدة من فيروس كورونا ، مع تبادل كبار المفاوضين من الحزبين اللوم فى تأخر المحادثات لمدة خمسة أيام بشأن تشريعات المساعدات.

اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الديمقراطيين فى الكونغرس يوم الأربعاء بعدم الرغبة فى التفاوض بشأن حزمة المساعدات المخصصة لمكافحة الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 7.3 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 1,250.63 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 3 آب/أغسطس الجاري.