شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 13-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 7٫475 ريال، وهو أدني مستوى يحققه السهم في اسبوع، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل به لمستوى الدعم 7٫10 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫70 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.44 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.51 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط