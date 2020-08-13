شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال يوليو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع أسعار الغذاء على الرغم من انخفاض تكاليف الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في غضون الإثني عشر شهراً المنتهية في يوليو/تموز الماضي بنحو 1%، مقابل زيادة 0.6% في نفس الفترة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي.

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