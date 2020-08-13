شكرا لقرائتكم خبر عن المحالج المطورة وراء اختيار 4 محافظات للآلية الجديدة للقطن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارتا التجارة والصناعة والزراعة 4 محافظات منها 2 جديدة لتطبيق الية تداول القطن الجديدة خلال الموسم الجارى، فى الوقت الذى كانت تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لتطبيق الآلية فى مختلف المحافظات للحفاظ على قيمة القطن وجودته.

واختارت الوزارة محافظات الفيوم وبنى سيوف والبحيرة والشرقية لتنفيذ الالية الجديدة التى سبق تطبيقها بنجاح العام الماضى خلال موسم حصاد القطن فى الفيوم وبنى سيوف، اعتمادا على وجود محلج الفيوم المطور.

وحول قرار اختيار محافظتى الشرقية والبحيرة كشف مصدر مسؤول أن السبب المباشر يرجع إلى إنه جارى إنشاء محلجين مطورين، الأول فى الزقازيق بالشرقية، والثانى فى كفر الدوار بالبحيرة، وبالتالى سيتم استقبال الأقطان فى المحلجين المطورين لحلجهما بالطريقة الحديثة التى تضمن جودة ونقاء الأقطان المنتجة بعيدا عن الشوائب.

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وتبلغ مساحات زراعة القطن فى محافظة البحيرة نحو 17030 فدانا، وفى محافظة الشرقية نحو 25,641 فدان، وفى محافظة الفيوم نحو 8439 فدانا، ووفى محافظة بنى سويف تم زراعة 3915 فدانا، وبالتالى فإن إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن التى سيتم تداولها بالطريقة الحديث، تبلغ أكثر من 55 ألف فدان نحو 55.025 فدان تبلغ متوسط انتاجيتها من القطن نحو 440.2 ألف قنطار قطن، سيتم حلجها فى الأربعة محالج حسب التوزيعات الجغرافية، بجان إمكانية استخدام محلج كفر الزيات حال الانتهاء منه.

وبلغت زراعات مصر من الأقطان نحو 180 ألف فدان تنتح نحو 1.5 مليون قنطار.

يشار أن آلية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تبدأ من توزيع الأكياس "الجوت" على المزارعين منها لوجود أى تلوث فى القطن حتى إتمام حلجه.