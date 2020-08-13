شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواصل خسائرها وتغلق على انخفاض بعد تعثرها في الجلسة السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء ليواصل المعدن تعثره بعد تسجيل اكبر خسائر يومية بالدولار منذ عام 2011 في جلسة أمس الثلاثاء.



يأتي ذلك رغم انخفاض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى سعر اليوم عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.

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وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% في يوليو/تموز، وحققت الموازنة الحكومية فائضا بنحو 63 مليار دولار في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات عند عجز بحوالي 193 مليار دولار.



من ناحية أخرى، أعلنت الولايات المتحدة الاتفاق مع شركة "موديرنا" للتكنولوجيا الحيوية على شراء 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لـ"كورونا" بقيمة 1.5 مليار دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة بنسبة 0.3% أو ما يعادل سبعة سنتات إلى 25.979 دولار للأوقية بعد الهبوط أمس بنسبة 11%، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 26.355 دولار وأقل سعر عند 23.58 دولار.