شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع قليلاً عقب بيانات اقتصادية متضاربة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء في أعقاب صدور بيانات متضاربة في المملكة المتحدة.



وسجلت القراءة الشهرية للناتج المحلي الإجمالي البريطاني نموا بنسبة 8.7% في يوليو/تموز بعد نمو بنسبة 2.4% في يونيو/حزيران وتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 8.1%.



أما القراءة الفصلية الأولى للناتج المحلي الإجمالي البريطاني عن الربع السنوي الثاني، فقد سجلت انكماشا بنسبة 20.4% دون توقعات بانكماش نسبته 20.5%.

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وارتفع الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 9.3% في الشهر الماضي، وهبط مؤشر الخدمات بنسبة 19.9%، بينما سجل الميزان التجاري السلعي عجزا بنحو 5.1 مليار جنيه إسترليني بأعلى من توقعات بتسجيل عجز قدره 4.5 مليار جنيه إسترليني.



ولا تزال المملكة المتحدة تصارع أزمة "كورونا" وأضرارها البالغة على الاقتصاد البريطاني مع تحذيرات حكومية من تعرض البلاد وعدد من الدول الأوروبية لموجة ثانية من الإصابات بالمرض.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.3022، وسجل أعلى سعر عند 1.3068 في حين سجل أقل سعر عند 1.3006.