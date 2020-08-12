شكرا لقرائتكم خبر عن الملياردير "جورج سوروس": لن أشارك في سوق الأسهم الأمريكية بسبب فقاعة مالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم جدد الملياردير "جورج سوروس" - البالغ من العمر 90 عاماً - انتقاده للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وسياساته قائلا إن الولايات المتحدة في أزمة هي الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.



وهاجم المستثمر الشهير "سوروس" طريقة تعامل إدارة "ترامب" مع أزمة فيروس "كورونا" وما سببه من تفش للمرض.

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وأكد "سوروس" أن الشعب الأمريكي خائف ومتضرر بشكل كبير من أزمة "كورونا"، ويجب تكثيف الجهود لمواجهة ذلك، وأعرب عن ثقته في قدرة الولايات المتحدة على تجاوز الأزمة بنجاح وانتصار حتى أفضل من أوروبا.



وعن أداء سوق الأسهم الأمريكية في الوقت الحالي، يرى "سوروس" أن السوق يعاني من فقاعة مالية، وهو ما يدفعه للعزوف عن المشاركة.



وسطع نجم "سوروس" في القرن الماضي بمضاربته على الجنيه الإسترليني في المملكة المتحدة مما كبد بنك إنجلترا المركزي والاقتصاد البريطاني خسائر فادحة.