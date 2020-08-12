شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 45.02 دولار لبرنت و42.10 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء 45.02 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 52 سنتا، أو ما يعادل 1.2%، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 42.10 دولار للبرميل مرتفعا بمقدار49 سنتا، أو 1.2%.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا بعد تقرير من القطاع أظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من توقعات المحللين وفقا لرويترز، مما عزز الآمال في أن بمقدور الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم تخطي جائحة فيروس كورونا.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يهبط بمقدار 990 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يوميا، وهو هبوط أكثر حدة من تقديراتها السابقة لانخفاض قدره 600 ألف برميل يوميا.

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وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الآن أن ينخفض استهلاك الولايات المتحدة من المنتجات النفطية بمقدار مليوني برميل يوميا إلى 18.46 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض طفيف عن توقعاتها السابقة لهبوط قدره 2.12 مليون برميل يوميا كما رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها للطلب العالمي على النفط فى 2020 بمقدار 40 ألف برميل يوميا، وتتوقع الآن هبوطا قدره 8.11 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام السابق.

وفي توقعاتها الشهرية، رفعت الإدارة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 30 ألف برميل يوميا، وتتوقع الآن زيادة قدرها 7.02 مليون برميل يوميا عن العام السابق.

وتخفض تحالف دول "أوبك بلس"، التي تقودها روسيا والسعودية، الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً منذ مايو الماضي، بعد أن قوض الفيروس ثلث الطلب العالمي على الخام، من المقرر أن تقلص التخفيضات إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر المقبل.