شكرا لقرائتكم خبر عن التصديرى للصناعات الكيماوية ينظم بعثته الافتراضية الأولي سبتمبر المقبل لكينيا وأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين ( اكسبولينك ) لتنظيم بعثته الافتراضية الأولي خلال الشهر القادم في الفتره من ١٤-١٥ سبتمبر وذلك لاستكشاف الفرص التصديرية المتاحه للمصدرين المصريين في مجال الكيماويات في اكبر سوقين في منطقه شرق افريقيا وهما كينيا وأوغندا .

قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس ان البعثة تهدف الي الحفاظ علي الفرص التصديرية الحاليّه والمتاحة بين المصدرين المصريين والمشتريين الدوليين في الاسواق المستهدفة وعمل شراكات جديده من خلال توقيع عقود وتوكيلات او عقود توزيع

وأوضح أبو المكارم أنه من المقرر تعيين احد الاستشاريين المحليين في الدول المستهدفة وذلك لترشيح وتقديم قائمة من المشترين المختارين بعناية وتصميم خطة اللقاءات الثنائية علي برنامج زووم وذلك بعد التأكد من التوافق بين المشترين الدولي والشركات المشتركه

Advertisements

وأضاف أبو المكارم أنه من المقرر عقد عدد من الندوات التحهيزيه للبعثة عبر الانترنت تستهدف تعزيز قدرات الموردين المصريين عند استخدام برامج التواصل عبر الانترنت مع المشترين الدوليين لافتا الي ان هذه الندوات ستكون فرصه جيده للتعرف علي رويء السوق المستهدفة وخريطة اللوجستيات والرسوم الجمركيه

قال أبو المكارم انه لتمكين المصدرين من الاستخدام الأمثل لبرنامج التواصل عبر الانترنت م سيقوم استشاري متخصص في مجال التحول الرقمي بتقديم بعض التصائح إلهامه حول إبرام الصفقات عبر الانترنت والأعمال التجاريه عبر الانترنت

أكد أبو المكارم أن هذا يأتي في إطار سعي المجلس للتعامل مع التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين والتي يتطلب التكيف معها بسرعه وكفاءه عاليه من اجل التوجه الي ملء الفجوات في سلسله الامداد التي فرضها الوضع الحالي حيث تتوافر لدي المنتجات المصريه الإمكانيات التنافسية خاصه في منطقه شرق افريقيا مما يتعين التواصل والتعاون بشكل مستمر مع هذه الدول.