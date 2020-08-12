شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر المعادن والصناعات التحويلية ترتفع 25.4% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة المعادن والصناعات التحويلية، المعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الخسائر بنسبة 25.4% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر - خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 437.2 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 348.5 ألف دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

ويعود سبب ارتفاع الخسائر إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، حيث تم إغلاق مواقع الإنتاج والبيع للمجموعة قي مناطق أمغرة، الشويخ، حولي والنعايم لمدة 3 أشهر.

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كذلك تكبدت المجموعة خسائر غير محققة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بمبلغ 65.860 ألف دينار.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغت 243.2 ألف دينار خلال الربع الثاني من العام 2020، مُقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 355.3 ألف دينار في الربع المماثل من العام 2020.

كذلك ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 14.1% إلى 820.9 ألف دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي خسائر بلغت 719.6 ألف دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر الشركة ارتفعت 3.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 لتبلغ 383.7 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 371.1 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.