شكرا لقرائتكم خبر عن المنافسة السعودية تغرّم 4 شركات 53 مليون ريال وتعتزم تغريم شركة اتصالات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستعد هيئة المنافسة السعودية خلال الفترة القادمة للتشهير بـ 4 شركات صدرت بحقها أحكام من ديوان المظالم، وأيدتها محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، بعد تقدم الهيئة بشكاوى ضد شركات خالفت النظام.

وستبلغ قيمة الغرامات المفروضة على الشركات الـ4 نحو 53 مليون ريال؛ منها شركتان تعملان في مجال "المشروبات الغازية"؛ لعدم إعلانهما عن عملية التركز الاقتصادي، كما تم الإقرار بفرض غرامة قيمتها 20 مليون ريال على كل شركة، بحسب صحيفة عكاظ.

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وسيتم الإعلان عن فرض غرامة بقيمة 10 ملايين ريال ضد شركة عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لرفضها التعامل دون مسوغ؛ بهدف الحد من دخول منافس للسوق، وكذلك ضد شركة عاملة في قطاع الغاز، لقيامها بسلوك يؤدي إلى إقصاء منشأة من السوق مع فرض غرامة عليها قيمتها 3 ملايين ريال.

وكان ديوان المظالم قد أصدر خلال العام الماضي 2019 نحو 12 حكماً مؤيداً من محكمة الاستئناف، بعد تقدم هيئة المنافسة بشكوى ضد شركات خالفت النظام، إذ بلغ إجمالي الغرامات المفروضة على المنشآت الـ12 المخالفة 81.26 مليون ريال.

وفي وقت سابق كانت الهيئة العامة للمنافسة قد أعلنت عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركتي اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، والأهلية للتأمين التعاوني.