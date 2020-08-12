اليورو مقابل الين بانتظار العزم الإضافي- تحليل - 12-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر الزوج بتداولات يوم أمس تذبذبه بشكل جانبي مؤقت ليحافظ بذلك على استقراره الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة إلى أن ابتعاده عن الدعم الأولي المستقر عند 124.50 سيزيد من فرص تسجيله للأهداف الإضافية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
لتحقيق ما سبق, يحتاج السعر لعزم إيجابي جديد ليتخلص من سيطرة الميل الجانبي المؤقت باندفاعه نحو 126.00 بشكل أولي وبتجاوزه لهذا الحاجز قد تمتد التداولات نحو 127.15 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.50 و 126.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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