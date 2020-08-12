شكرا لقرائتكم خبر عن 7 وسطاء يقدمون الخدمات لمساهمي "شمال الزور" بالبورصة الكويتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم من المقرر أن تشارك نحو 7 شركات وساطة مالية فقط من المرخّص لها في تقديم خدماتها للعملاء من مساهمي شركة "شمال الزور" عبر مقراتها الرئيسية في البورصة، وفقاً لمواعيد مسبقة.

والفريق المعني بتنظيم استقبال العملاء لن يسمح بدخول المبنى لأي شخص ليس لديه موعد مسبق، يتم تحديده بالتعاون مع شركات الوساطة، وذلك بحسب صحيفة الراي.

وهناك شركات تبحث عدم استقبال عملاء خلال فترة الأسبوعين المقبلين التي حددتها الجهات المعنية في البورصة اعتباراً من الأحد المقبل، رغم تمديد ساعات الدوام لدى قطاع الوساطة حتى السابعة مساءً لاستيعاب أكبر عدد ممكن من العملاء.

وكانت شركة بورصة الكويت قد دعت مؤخرا، قطاع الوساطة والشركة الكويتية للمقاصة لاجتماع تنسيقي بهدف الترتيب لإدراج شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في مقصورة السوق الأول اعتباراً من 16 أغسطس الجاري.

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ومؤخرا، انضمت البيانات الخاصة بـ "شمال الزور" إلى قائمة الشركات المدرجة في البورصة، إذ تم استحداث صفحة لها تشمل توضيحاً لأغراض الشركة التي تتمثل ببناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة محطة شمال الزور (المرحلة الاولى)، إلى جانب رأس المال البالغ 110 ملايين دينار.

وتُبين الصفحة قائمة كبار المساهمين الذين يملكون 5% وأكثر من رأسمال الشركة، إذ تضمنت شركة شمال الزور الأولى القابضة بحصة تبلغ 40%، والمؤسسة العامة للتأمينات بملكية تبلغ 5%، والهيئة العامة للاستثمار بـ5%، وذلك حسب آخر تحديث في 9 أغسطس الجاري.

وبحسب الموقع الرسمي للبورصة، سيتم التداول على أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في السوق الأول تحت اسم "شمال الزور".

وكانت هيئة أسواق المال في الكويت قد وافقت في مايو الماضي على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان سابق، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين. ومن المتوقع أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.