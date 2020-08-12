شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تمحو مكاسبها في الدقائق الأخيرة وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلت مؤشرات الأسهم الأمريكية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق بجلسة الثلاثاء تحولت إلى الانخفاض في الدقائق الأخيرة من التعاملات، وذلك بعد التفاؤل الذي هيمن على المستثمرين عقب الكشف عن أول لقاح "كورونا" في العالم بصناعة روسية.



كان الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل بلاده أول لقاح في العالم لمنع الإصابة بفيروس "كورونا" مشيرا إلى أن التجارب أثبتت فاعليته وان ابنته تلقت هذا اللقاح.



مع ذلك، شكك الكثير من الخبراء والعلماء حول العالم في مدى فاعلية هذا اللقاح خاصة أن المرحلة الثالثة من تجاربه لم تبدأ بعد.



ومن جانبها، طالبت منظمة الصحة العالمية الحكومة الروسية بالكشف عن تفاصيل ومعلومات عن هذا اللقاح للتأكد من مدى فاعليته وأمان استخدامه.



وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.6% في يوليو/تموز مقارنة بتوقعات ارتفاع نسبته 0.3%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية - عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء - بنسبة 0.5% أعلى من توقعات ارتفاع نسبته 0.1%.

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وفي سوق النفط، انخفض سعر "نايمكس" الأمريكي عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 33 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.61 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر في الجلسة عند 42.9 دولار وأقل سعر عند 41.9 دولار.



أما عقود "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول، فقد هبطت بنسبة 1.1% أو ما يعادل 49 سنتاً وأغلقت جلسة لندن عند 44.50 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 45.7 دولار وأقل سعر عند 44.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 27687 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 28154 نقطة وأقل مستوى عند 27624 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.8% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 3333 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 3381 نقطة وأقل مستوى عند 3326 نقطة.



وهبط مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 185 نقطة) إلى 10783 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 10989 نقطة وأقل مستوى عند 10762 نقطة.