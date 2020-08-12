شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني ينخفض برغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من صدور بيانات حكومية قوية تجاوزت توقعات المحللين في طوكيو.



هذا، وتواجه اليابان ضغوطاً بسبب أنباء عن تعرضها لموجة ثانية من فيروس "كورونا" في الآونة الأخيرة في ظل زيادة الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي.

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يأتي ذلك بالتزامن مع زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى أكثر من عشرين مليون حالة على مستوى العالم بالإضافة إلى وفيات أعلى من 730 ألف شخص.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر إقراض البنوك في اليابان ارتفع بنسبة 6.3% في يوليو/تموز بأعلى من توقعات بارتفاع نسبته 6.2%، كما سجل الحساب الجاري الياباني فائضاً بحوالي 1.05 تريليون ين متجاوزا توقعات عند تريليون يناً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 106.5، وسجل أعلى سعر اليوم عند 106.6 في حين سجل أقل سعر عند 105.9.