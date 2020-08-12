شكرا لقرائتكم خبر عن التجارية العقارية تتكبد الخسائر خلال الربع الثاني لانخفاض الإيرادات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة التجارية العقارية، المعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 2.7 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى انتشار فيروس كورونا خلال النصف الأول من العام 2020 مما أدى إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية نتيجة منح إعفاءات للمستأجرين وتوقف بعض الأنشطة بسبب الإغلاقات.

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وحققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 3 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 7.7 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2020.

كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغت 592.7 ألف دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغت 5.8 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بلغ 2.1 مليون مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2019.