شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار اقتصاد اليوم .. وزارء الحقائب الاقتصادية يصوتون بانتخابات" الشيوخ " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 11 – 8 – 2020 عددا من الاحداث الاقتصادية ومنها مشاركة وزراء الحقائب الاقتصادية في الانتخابات مجلس الشيوخ .

وزير المالية: تصويت الشعب المصرى بالانتخابات يُجَّسد نموذجًا ديمقراطيا حضاريًا

أدلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وزير المالية، اعتزازه بأى يوم من أيام الانتخابات حيث يصطف فيه الشعب المصرى العظيم من جديد؛ على نحو يُجَّسد نموذجًا حضاريًا فى ممارسة الديمقراطية من خلال إنفاذ إرادته الحرة لاختيار من يُمَّثله بمجلس الشيوخ؛ ذلك الاستحقاق الوطنى الذى لاشك أنه سيؤدى لإثراء الحياة النيابية بمصر، ويُساعد فى تطوير البنية التشريعية؛ بما يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء «مصر الحديثة»؛ ليحتل وطننا الغالى مكانته المستحقة فى مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.

هالة السعيد: الاستقرار السياسي ونجاح الإصلاح الاقتصادي جعلا مصر تحقق نموا إيجابيا

أدلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ فى أولى ساعات تصويت المصريين بالداخل، والتى تعقد على مدار يومين؛ 11 و 12 أغسطس.

وأكدت د. هالة السعيد أن الاستقرار السياسي له انعكاسات إيجابية على الملف الاقتصادي والذي حققت فيه الدولة المصرية طفرة كبيرة ساهمت في التغلب على الأزمة العالمية الأخيرة، المتمثلة في فيروس كورونا المستجد.

وأضافت السعيد ، أن تلك الطفرة الاقتصادية، ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، هي ما جعلت مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية وسط الأزمة، وحافظت كذلك علي تصنيفها الائتماني

طارق الملا: سنقدم كل التيسيرات لكافة العاملين بالمواقع البترولية للإدلاء بأصواتهم

قال المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة ستقدم إجراءات تيسيرية لكافة العاملين بكافة المواقع البترولية للإدلاء باصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف المهندس طارق الملا، لـ"الخليج 365" أن الوزارة تتيج الاستئذان اليوم أو غدا للذهاب الي اللجان الانتخابية للإدلاء باصواتهم.

وأدلى اليوم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بصوته فى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" بلجنة انتخابات ماسبيرو، وأوضح عقب الإدلاء بصوته حرصه الكامل على المشاركة فى هذا الحدث الذى يمثل إثراء للحياة النيابية.

وزير الاتصالات: مجلس الشيوخ له تاريخ عريق وأدعو المصريين للمشاركة بالتصويت

أدلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحى الحادى عشر، بمدينة الشيخ زايد.

وصرح الدكتور عمرو طلعت "قمت اليوم باداء واجبي الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري الهام، واتطلع الى سلطة تشريعية قوية فعالة وقد اكتمل جناحاها".

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مجلس الشيوخ المصري له تاريخ عريق وبصمات وضاءة في تاريخنا النيابي، داعيا كل المصريين إلى أداء هذا الواجب الانتخابي لتكتمل الحياة البرلمانية.

وزير الاتصالات: قطعنا خطوات كبيرة فى تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي لبناء مصر الرقمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر قد خطت خطوات كبيرة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في بناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أنه تم البدء في تنفيذ برنامج طموح لبناء القدرات بهدف توفير المعرفة بالذكاء الاصطناعي لجميع فئات المجتمع.

كما سيتم إطلاق برنامج شامل لتثقيف جميع موظفي الحكومة حول استخدامات الذكاء الاصطناعي لجعل العمليات الحكومية أكثر كفاءة وشفافية، موضحا أنه تم انشاء مركز الابتكار التطبيقي لتنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي منها الترجمة الآلية، والكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري، وكذلك مشروع الحساب الدقيق لمياه الري اللازمة للزراعة والذي تم اختياره للعرض في نسخة هذا العام من منتدى باريس للسلام.

وزيرة التخطيط تناقش موقف صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة

عقدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، اجتماعًا للجنة الوزارية اليوم لمناقشة الموقف التنفيذي لصرف مبالغ الدفعة الثالثة من منحة العمالة غير المنتظمة والمتضررة من آثار فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع أكدت د.هالة السعيد، ضرورة البدء في صرف المرحلة الثالثة من المنحة ليتم بعدها الإعلان عن مراحل التدريب والتشغيل للمتضررين والعمالة غير المنتظمة مع إرسال رسائل للمواطنين بميعاد الصرف مشددة علي ضرورة بحث أي شكاوي واردة من المواطنين والوقوف علي حلها، مؤكدة أهمية تقديم الدعم اللازم للشركات الصغيرة.

نيفين جامع: حريصون على تطوير منظومة الرقابة الصناعية وتفعيل دورها

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على تطوير منظومة الرقابة الصناعية والارتقاء بكافة عناصرها من خلال تطبيق فكر جديد قائم على جعل الرقابة ركيزة اساسية لتنفيذ متطلبات الجودة في كافة السلع الصناعية المنتجة بمختلف قطاعاتها وضمان التزام المصانع بانتاج سلع مطابقة للمواصفات الأمر الذى يضمن الحفاظ على حق المستهلك المصرى فى الحصول على سلعة آمنة وعلى أعلى درجة من الجودة .

وأشارت إلى أهمية تعزيز الدور الرقابى للمصلحة ليس فقط لإجراء الحملات التفتيشية على المصانع وإنما من خلال لعب دور اكثر تأثيرا فى تقديم الخبرة والمشورة الفنية للمصانع لضمان الالتزام بتطبيق معايير الجودة .

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وجاء ذلك خلال الزيارة التى قامت بها الوزيرة لمقر مصلحة الرقابة الصناعية، حيث تفقدت سير العمل بإدارت المصلحة المختلفة، كما عقدت اجتماعاً موسعاً مع عدد من العاملين بحضور المهندس محمد حلمى رئيس المصلحة، حيث استعرض الاجتماع الدور الهام للمصلحة فى تحسين جودة السلع الصناعية المنتجة سواء الموجهة للسوق المحلى أو للتصدير .

الضرائب: إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات إلكترونيا من يناير المقبل

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه انطلاقاً من توجهات وزارة المالية، لتحقيق التحول الرقمي والميكنة، فقامت مصلحة الضرائب بتطوير خدمة تقديم الإقرارات الضريبية عن طريق موقع البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، حيث يلتزم جميع الممولين بضريبة الدخل سواء كانوا أشخاص اعتباريين، أوأشخاص طبيعيين، وكذلك المسجلين بضريبة القيمة المضافة بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأشار رضا عبد القادر، إلى أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم ( 296 ) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعي هو الذى يزاول الأنشطة التالية منفرداً وهى النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو إيرادات الثروة العقارية) أصبح ملزماً بتقديم إقراره الضريبي إلكترونياً ، وذلك إعتباراً من أول يناير المقبل ، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية «اختيارياً» وفقاً لقرار وزير المالية رقم (358 ) لسنة 2019 ،أى بدون إلزام للشخص الطبيعي.

رئيس هيية الاستثمار يبحث خطط واستثمارات "أمازون" في مصر

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بعمر الصاحي، مدير عام سوق دوت كوم – إحدى شركات أمازون، وذلك بحضور داليا سيف، رئيس السياسات العامة والمدير الإقليمي للعمليات بأمازون، لمناقشة خطط الشركة الحالية والمستقبلية في الأسواق المصرية.

واستعرضت الشركة استثماراتها في مصر، حيث تقوم بتوفير خدمات التوصيل إلى كافة أنحاء الجمهورية عبر أكثر من 10 مراكز توزيع ولديها حوالي 1000 موظف إلى جانب مجموعة من شركاء التوصيل تعمل معهم الشركة، مما يؤكد على رغبة شركة أمازون في استمرار التوسع في السوق المصري وإتاحة مجموعة من خدماتها المختلفة مثل الذكاء الاصطناعي، والتوسع في خدمات الدفع الرقمية.





البورصة تعلن القائمة الجديدة للأسهم المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع

اعتمدت البورصة المصرية مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع بعد تطوير المعايير الحاكمة لعملية الاختيار، ليرتفع بذلك عدد الأوراق المالية المقيدة بالقائمة الجديدة إلى 46 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية مقيدة في المراجعة الأخيرة و26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.

فيما سيتم السماح بالتعامل على الشركات بالقائمة الجديدة بهذه الآلية بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل، متى استوفت المتطلبات الواردة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لسنة 2019.

ولم تشهد القائمة الجديدة استناداً إلى المعايير المطورة استبعاد أي من الشركات المكونة للقائمة الأخيرة، بل ضمت 15 ورقة مالية مقيدة جديدة.

أسعار الذهب تتراجع للمرة الثالثة 17 جنيها وعيار 21 بـ 870 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب ظهر اليوم في مصر تراجع بقيمة 13 جنيهات ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 887 جنيها للجرام في سوق الصاغة، عقب تراجع سعر أوقية الذهب عالمياً لتنزل ادني من ألفي دولار مسجلة 1986 دولار الآن، مع توقعات بهبوط اخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التراجع عقب هبوط الأسعار صباحا بقيمة 23 جنيها ليصبح إجمالي قيمة انخفاض سعر الذهب في مصر 40 جنيها للجرام.





سعر الذهب اليوم:

عيار 18 : 745 جنيها للجرام.

عيار 21 : 870 جنيها.

عيار 24 : 994 جنيه.

الجنيه الذهب : 6960 جنيها.

السعر العالمي : 1950 دولار.