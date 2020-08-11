شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع للمرة الثالثة 17 جنيها وعيار 21 بـ 870 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب ظهر اليوم في مصر تراجع بقيمة 13 جنيهات ليبلغ عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 887 جنيها للجرام في سوق الصاغة، عقب تراجع سعر أوقية الذهب عالمياً لتنزل ادني من ألفي دولار مسجلة 1986 دولار الآن، مع توقعات بهبوط اخر للأسعار الساعات القليلة المقبلة.

ويأتي هذا التراجع عقب هبوط الأسعار صباحا بقيمة 23 جنيها ليصبح إجمالي قيمة انخفاض سعر الذهب في مصر 40 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم:

عيار 18 : 745 جنيها للجرام.

عيار 21 : 870 جنيها.

عيار 24 : 994 جنيه.

الجنيه الذهب : 6960 جنيها.

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السعر العالمي : 1950 دولار.

ويتجه المستثمرون لجنى الأرباح بعد تسجيل الذهب مستويات قياسية، فيما احتفظ الدولار الأمريكي بمكاسبه يوم الثلاثاء بعدما صعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مقابل اليورو حيث عزز التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتعثر الاتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونجرس الأمريكي أصول الملاذ الآمن.

وقال زعماء في الكونجرس ومسؤولون من إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا. لكن لم يتضح إن كان بمقدورهم تجاوز الخلافات بينهم.

في الوقت نفسه فرضت الصين عقوبات على 11 مواطنا أمريكيا منهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب ردا على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونج كونج والصين.

وكان رد فعل السوق على النزاع الصيني الأمريكي محدودا لكن محللين قالوا إن هذه المواجهات سيكون لها تعقيدات في المدى الأطول.

واستقر تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.1736 دولار بعدما تراجع إلى 1.1722 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الرابع من أغسطس . وقبل ذلك تراجع الدولار لسابع أسبوع على التوالي وقال متداولون إنه بصدد تسجيل قفزة تصحيحية قصيرة المدى.

وتلقى اليورو دعما في الآونة الأخيرة من آراء ذكرت أن القارة تحقق أداء أفضل من الولايات المتحدة وأنها تتعامل على نحو أفضل بكثير مع جائحة كورونا.