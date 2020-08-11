شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع متخليا عن حاجز 2,000$ للأونصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح بعد مكاسب ضخمة بالفترة الأخيرة ، لتتخلى الأسعار عن التداول فوق الحاجز النفسي عند 2,000$ للأونصة ، بعد التطورات الإيجابية بشأن محادثات التحفيز المالي فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 2.2% إلى 1,983.33$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 2,027.41$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 2,029.93$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستوي القياسي عند 2,074.87$ للأونصة .

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجعت أسعار الذهب تحت ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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قال زعماء فى الكونغرس الأمريكي و مسؤولين فى إدارة دونالد ترامب يوم الاثنين إنهم مستعدون لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق المساعدات المالية المخصصة لمكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عبر تويتر إن كبار أعضاء الحزب الديمقراطي فى الكونغرس يرغبون فى الاجتماع معه بشأن التوصل لاتفاق لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي فى شيكاغو "تشارلز إيفانز" إن المركزي الأمريكي بحاجة إلى التنسيق بهدف التوصل إلى سياسات إبداعية تساعد الأشخاص الأكثر تضررا من الوباء الفيروسي ،والذي أصاب أكثر من 5 مليون شخص فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,262.12 طن متري.