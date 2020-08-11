شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الفضة كسراً قوياً لمستوى 28.70 ويتكبّد خسائر ملحوظة الآن، في طريقه لاختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة الذي يتواجد عند 26.20، مع الإشارة إلى أن كسر 27.35 سيؤكد استمرار الانخفاض خلال الجلسات القادمة، في حين يحتاج السعر للارتقاء فوق 28.90 لاستعادة مساره الرئيسي الصاعد من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.00 والمقاومة 28.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بقية اليوم
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