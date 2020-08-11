شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الدرع العربي ترتفع 69% بالربع الثاني لانخفاض المطالبات المتكبدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 69.3% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح قبل الزكاة بلغ 8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 51%، الذي قابله انخفاض في صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 26% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 18% وارتفاع في التكاليف الفنية الاخرى بنسبة 133% وارتفاع في المصاريف التشغيلية والادارية بنسبة 52% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 38%.

وتراجع صافي المطالبات المتحملة بنسبة 50.6% إلى 51.3 مليون ريال في العام 2019، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 103.9 مليون ريال خلالالربع المُقابل من العام 2019.

وفي المُقابل، حققت الشركة تراجعاً في صافي أقساط التأمين المكتتبة إلى 43.3 مليون ريال مقابل صافي أقساط تأمين مكتتبة بلغت 56.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح قبل الزكاة بلغ 16.8 مليون ريال خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 8.5 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

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وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 133.2%.

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