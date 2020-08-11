شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.43% رابحاً 32.64 نقطة ليصل إلى مستوى 7568.60 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.29% خاسراً 24.02 نقطة ليصل إلى مستوى 8153.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 100 مليون سهم بقيمة 2.2 مليار ريال.

وصعد 16 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.94%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.22%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.90%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%.

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وقفز 122 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "صناعة الورق" بنسبة 7.67%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 5.79%، ثم سهم "عناية" بنسبة 4.81%، فيما تراجع 54 سهماً على رأسها سهم "أسمنت العربية" بنسبة 3.93%، ثم سهم "هرفي للأغذية" بنسبة 2.80%، ثم سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 2.25%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 139.5 مليون ريال سعودي.