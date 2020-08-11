شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 9417 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة الحالي عند 9500 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10000 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,389 وبين مستوى المقاومة هو 9,461 نقطة