شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجي (GIH) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 61 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 57 فلس، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 65 فلس كمستوى أول ثم 71 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 55 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 59.7 بينما مستوى المقاومة هو 61.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد