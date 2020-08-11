شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف (CLEANING) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 11-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين حيث اغلق عند مستوى 53٫50 فلس، لينجح بذلك في تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا الايجابية خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات أعلى قد تصل الى 60 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 51.9 بينما مستوى المقاومة هو 54.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد