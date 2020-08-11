شكرا لقرائتكم خبر عن «ذا لاكجري كولكشن» تُطلق أول منتجعاتها في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت «مجموعة فنادق ومنتجعات ذا لاكجري كولكشن» التابعة ل«ماريوت الدولية»، انضمام «منتجع وسبا الوثبة الصحراوي» الذي يشكل إضافة نوعية لمحفظتها المميزة من الفنادق الفاخرة، لتسجل العلامة بذلك حضورها الأول في العاصمة الإماراتية أبوظبي. ويقع «منتجع وسبا صحراء الوثبة» وسط المناظر الطبيعية الصحراوية في أبوظبي، وعلى بعد 30 دقيقة بالسيارة من جامع الشيخ زايد الكبير.

ويوحي الملاذ الدافئ بجمال الطبيعة بتصاميمه المستوحاة من سحر القرى الصحراوية التاريخية، متيحاً فرصة لا تفوت للاستمتاع بالهدوء .

وفي هذا الصدد، قال جويدو دي وايلد، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط لدى «ماريوت الدولية»: «يسرنا افتتاح منتجع وسبا الوثبة الصحراوي تحت مظلة مجموعتنا الفندقية الفاخرة التي تعكس ملامح وجهاتها، وتقدم تجربة صحراوية أصيلة للمستكشفين العالميين.

ويضم المنتجع 103 غرف وفيلّا تستوحي تصاميمها من فنون العمارة المحلية.

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