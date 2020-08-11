«الغرفة العربية البرازيلية» تناقـش التحديـات والفـرص

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تتطلع «الغرفة التجارية العربية البرازيلية» بالشراكة مع «اتحاد الغرف العربية»، لاستضافة ندوة حوارية بعنوان «تأثير أزمة «كوفيد-19» في القطاع اللوجستي العربي: التحديات والفرص أمام الشراكات الاستراتيجية بين العالم العربي ودول أمريكا الجنوبية». ويندرج الحدث المقرر عقده في 12 أغسطس/ آب الجاري، في إطار سلسلة الندوات الحوارية الافتراضية التي أطلقتها الغرفة مؤخراً لبحث السبل المُثلى لمعالجة أثار فيروس كورونا «كوفيد-19» في كل الجوانب ذات الصلة بالعلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البرازيل، والدول العربية.

وستضم الندوة الحوارية مجموعة من الروّاد وصنّاع القرار والشخصيات المؤثرة لبحث واقع القطاع اللوجستي العربي، في ضوء التحديات غير المسبوقة على الساحة العالمية. ومن المقرّر أن يتخلل جدول الأعمال مناقشات موسّعة حول التغيرات الحاصلة ضمن المشهد اللوجستي العالمي ومدى تأثيرها في العالم العربي، فضلاً عن اتجاهات التعاون اللوجستي العربي-الأمريكي الجنوبي.

وقال روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «تتنامى الحاجة إلى بناء ممرات شحن مباشرة في ظل انتشار جائحة «كوفيد-19»، التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية. ونتطلّع إلى التعرف عن كثب إلى الأفكار والتطلعات ووجهات النظر المختلفة حول كيفية اتخاذ الخطوات الأولية، التي تمهد الطريق أمام تحقيق غاياتنا بإيجاد ممرات شحن تدعم النشاط الاقتصادي والتجاري. وكنا في «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، في طليعة الجهات الداعية لإنشاء ممرات شحن برازيلية-عربية، ليس بغرض تعزيز الأنشطة التجارية بين الجانبين فحسب، وإنما أيضاً في سبيل تخفيض التكاليف وخلق فرص أعمال جديدة على المستوى العالمي».

وإلى جانب رئيس «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، تضم قائمة الحضور في الندوة الإلكترونية عدداً من كبار الشخصيات والمتحدثين الرسميين، بمن فيهم الدكتور خالد حنفي، أمين عام «اتحاد الغرف العربية»؛ والدكتور كمال حسن علي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية ب«جامعة الدول العربية»؛ وأحمد الوكيل، رئيس «الغرفة التجارية بالإسكندرية»؛ وجان بول براتيس، عضو مجلس الشيوخ البرازيلي ورئيس «المجموعة البرلمانية البرازيلية - العربية». ومن المقرّر أن يتولى تامر منصور، أمين عام «الغرفة التجارية العربية البرازيلية»، مسؤولية إدارة الجلسات النقاشية على هامش الندوة الحوارية.