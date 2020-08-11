شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُغير العمل عن بُعد هيكليــة عمالقــة التقنيــة؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ما من شك في أن التقنية أسعفتنا في عصر الوباء، حيث نستخدم تطبيق «زووم» في تعليمنا وأنشطتنا الترفيهية والعملياتية.

ومع ذلك، يتزايد القلق من عجز عمالقة التقنية عن الاحتفاظ بقدراتها في مجال الابتكار بعد الأزمة، نظراً لأن الشركات لن يكون لديها العديد من الموظفين الذين يعملون جنباً إلى جنب في المكتب بعد الآن.

يقول حوالي 60% من الأمريكيين الذين يعملون من منازلهم، إنهم يرغبون في الاستمرار في ذلك بمجرد انتهاء الجائحة. كما أعرب العديد من أصحاب العمل عن سعادتهم بالسماح بذلك.

لكن على الرغم من وسائل الراحة التي ترافق العمل من المنزل، فإن العمل عن بُعد له عيوبه أيضاً. فعمالقة التنقية تتعرض لخطر فقدان الثقافات المؤسسية عالية الفاعلية التي طورتها.

ويمكن أن ينتهي الأمر بالعمالة التقنية إلى «السلعنة» والتهميش بشكل متزايد، إذا أصبح اتجاه العمل عن بُعد هو المعيار الأساسي للتقنية، فقد تفقد مناطق مثل وادي السيليكون كثيراً من مبررات تميزها.

فشركات التقنية هناك تتبع نموذجاً شبه موحد يعتمد على تعقب الكفاءات والجمع بين القدرة المعرفية والمحفزات الضخمة لتعزيز الأداء، ويتم التساهل مع كل المخالفات السلوكية إذا اقترنت بعقل مبدع ونتائج مبهرة. هذا النموذج الذي خدم شركات التكنولوجيا كما خدمنا، بشكل جيد، بات الآن في خطر. فالعمل والعيش في وادي السيليكون باهظ التكلفة، ما عزز الاعتماد على العمل عند بعد، وهو النموذج الذي ازداد ترسخاً.

ومنذ البداية، كانت فكرة بناء شركة «على أكتاف الأشخاص الأذكياء» لها عيوبها. فهناك حدود لعدد الأشخاص الأذكياء جداً، الذين يمكنك العثور عليهم وتجنيدهم بنجاح. من السهل على الجميع أن يكون مثيراً للإعجاب عندما تكون الشركة صغيرة، لكن التوسع المنفلت بحكم تعريفه يضعف النكهة الأصلية للشركة.

ومع نمو وتطور شركات التقنية من الجيل الثاني، تعين عليها توظيف أكثر من مجرد مبرمجين وعباقرة تقنيين. إنها بحاجة إلى محامين، وموظفي اتصالات، وموظفي مرافق، والعديد من العمال «العاديين»، بما في ذلك في المبيعات، والعلاقات الحكومية. هذا تطور طبيعي، لكنه يعني أن الثقافة الأصلية تصبح أقل تمجيداً للتقنية.

وعلاوة على ذلك، غالباً ما تكون للأداء في هذه الأدوار الأخرى، علاقة أكثر بالمهارات الشخصية وأقل ارتباطاً بالبرمجة الهائلة والدهاء التكنولوجي البارز جداً، الذي تميز به العديد من المؤسسين، مما يؤدي مرة أخرى إلى تحول في أولويات الشركة.

وقد أدى التحرك المفاجئ إلى العمل عن بُعد، إلى تسريع هذه العملية إلى حد كبير. لذلك حتى مع زيادة أهمية شركات التكنولوجيا، فإن التوزيع الجغرافي لنشاط الشركة سيجعلها أقل تميزاً. وسيبدأ التحول من تشابه المقطع العرضي النموذجي للقوى العاملة مع جميع الإجراءات والبيروقراطية التي تواجهها معظم الشركات في القطاعات الأخرى، إضافة إلى قدرة أقل على معالجة علل تلك الشركات.

وقد جاءت بادرة التحرر الأولى من شركة «تويتر»، عندما أعلنت الشركة أن عمالها يمكنهم البقاء في المنزل إلى الأبد. من المفترض أن الشركة وجدت أن الاستغناء عن مكان العمل الرسمي بسبب الجائحة كان مفيداً. فلماذا لا نستمر في هذا الترتيب ونقدمه كمكافأة للعمال؟

ثم أعلنت شركة «فيسبوك» أنه يمكن للموظفين العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، وأنهم لا يحتاجون للعيش بالقرب من مقر الشركة أو من مكاتبهم الأخرى. وسيبقى تأثير ذلك على الشركة محصوراً في تجميع عدد أكبر من المواهب لاختيار أفضلها، لكن ربما يضعضع تماسك بيئة العمل فيها.

وإذا شمل التحول نحو العمل من المنزل شركات التكنولوجيا الأخرى، فهذا يعني اعتماداً أقل على روح العمل ومعنويات العمال لضمان الأداء، وتعزيز أدوات الإدارة باستخدام الحوافز المالية المباشرة والمراقبة القائمة على المشاريع والمخرجات. يمكن أن تساعد الأدوات الافتراضية في تنظيم فرق العمل، لكنها ببساطة لا يمكنها تكرار الشعور العملي بحشد «الأشخاص الأذكياء» معاً، وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالأداء والابتكار. ومع ضعف الأداء، ستنخفض الأجور، ولو بشكل طفيف؛ الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأداء وجودة العمال.

وقد أعلنت «فيسبوك» أن الأفراد الذين قرروا العيش في مناطق أرخص والعمل عن بعد قد يحصلون على أجر أقل.

هناك بعض الأدلة على أنه عندما يعمل الموظفون عن بُعد، فإنهم لا يقضون ساعات إضافية أو يسخّرون أنفسهم لصالح زملاء العمل. قد يعني هذا على الأرجح توازناً أفضل بين العمل والحياة للعديد من الأشخاص، ولكن ربما يُضعف جودة الأداء لدى العديد من الشركات على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن فكرة المقر الرئيسي لن تختفي؛ لذا فقد تحتفظ النخبة المتمركزة جغرافياً بوضعها المتميز، وكذلك إنتاجيتها العالية. ولكن قد تضم صناعة التكنولوجيا بشكل متزايد عمالاً مؤهلين، ربما لم يلتقوا أبداً بالرئيس أو ببعضهم البعض.

* «بلومبيرج»