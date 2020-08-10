شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعاود نغمة الصعود ويوسع مكاسبه أعلى 2000 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن النفيس تلقى دعما من تجدد المخاوف بشأن التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة والصين.



كانت إدارة الرئيس "دونالد ترامب" عقوبات على بعض المسؤولين في هونج كونج بسبب قانون أقرته الحكومة الصينية يتعلق بالأمن القومي في المقاطعة الإدارية مما أثار انتقادات وغضب الغرب على رأسهم الولايات المتحدة.

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وردا على ذلك، أعلنت السلطات الصينية اليوم فرض عقوبات وقيود على أحد عشر مسوؤلاً أمريكياً من بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% أو ما يعادل 11.70 دولار إلى 2039.70 دولار للأوقية، وحقق المعدن النفيس أعلى سعر في الجلسة عند 2060.80 دولار وأقل سعر عند 2027.80 دولار.