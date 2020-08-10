شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع قليلاً بدعمٍ من أمر تنفيذي جديد من الرئيس "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في أعقاب توقيع الرئيس "دونالد ترامب" على أمر تنفيذي جديد لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على الاقتصاد.



وكشف البيت الأبيض في بيان عن توقيع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أمر تنفيذي بمد صرف إعانات البطالة للمتضررين من ازمة فيروس "كورونا" وفقدوا وظائفهم على أثرها.

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ومع ذلك، تم تقليص حجم هذه الإعانات إلى 400 دولار في الأسبوع الواحد من المبلغ السابق المقدر بنحو 600 دولار أسبوعياً.



كانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية إضافة الاقتصاد 1.8 مليون وظيفة خلال يوليو/تموز في حين توقع محللون إضافة 1.5 مليون وظيفة في نفس الفترة، كما انخفض معدل البطالة على 10.2% من 11.1% مقارنة بتوقعات انخفاض إلى 10.5%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.