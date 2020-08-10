شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه مع تفاؤل بشأن انتعاش الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملا اليوم الإثنين وعززت مكاسبها بعد تصريحات من مسؤولين سعوديين أنعشت التكهنات حول ارتفاع الطلب على الخام، وذلك وسط استقرار إيجابي للدولار الأمريكي.



كان المدير التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية" "أمين الناصر" قد صرح أمس الأحد بأن هناك انتعاشاً ملحوظاً في الطلب الآسيوي على النفط بفعل إعادة فتح الاقتصادات بعد أشهر من الإغلاق بسبب فيروس "كورونا".



من ناحية أخرى، أكدت العراق أنها ستخفض إنتاجها النفطي بنحو 400 ألف برميل يومياً بشكل إضافي خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية.

Advertisements



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 93.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.3% إلى 42.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 42.3 دولار وأقل سعر عند 41.1 دولار.



وصعد سعر "برنت" عقود تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.7% إلى 45.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر 45.2 دولار وأقل سعر عند 44.3 دولار.