شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.16% رابحاً 7.95 نقطة ليصل إلى مستوى 5037.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.27% رابحاً 15.06 نقطة ليصل إلى مستوى 5526.95 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسراً 6.35 نقطة ليصل إلى مستوى 4068.92 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.2% خاسراً 8.12 نقطة ليصل إلى مستوى 4060.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 136.3 مليون سهم بقيمة 15.3 مليون دينار كويتي عبر 4320 صفقة، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.02%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.53%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%.

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وجاء سهم شركة دار الثريا العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 58.18%، يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 14.89%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 8.68%، فيما تصدر سهم شركة صناعات أسمنت الفجيرة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.81% ثم سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 5%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 4.94%.

وفي سياق متصل أعلنت مجموعة السلام القابضة، عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة ليصبح كالتالي حسن درويش الشمالي رئيس مجلس الإدارة ممثلا عن شركة الاتحاد الإقليمية للاستيراد والتصدير، نادية ماري علي الحسن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، صالح ناصر الصالح عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة فيوتشر الإقليمية للتجارة العامة، أحلام خلف الحريري عضو مجلس إدارة منتخب، جاسم حسين الحمادي عضو مجلس الإدارة ممثلا عن شركة التقنية الإقليمية للتجارة العامة.