شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك والخدمات المالية يهبط ببورصة قطر بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.07% خاسراً 6.59 نقطة ليصل إلى مستوى 9392.29 نقطة، وبلغ حجم التداول 136 مليون سهم بقيمة 248.7 مليون ريال عبر تنفيذ 5310 صفقة، وتراجع 14 سهماً، وارتفع 30 سهماً، واستقر سهمين، وهبطت 3 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.14%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة بورصة قطر، عن تطبيق تصحيح الصفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الخطأ في رقم المستثمر اعتبارا من اليوم الاثنين.

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فيما أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية، عن بياناتها المالية الربعية للفتره المنتهية في 2020/60/30 صافي الخسارة (1.14) مليون ريال قطري مقابل صافي الخساره (5.62) مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغت خسارة السهم (0.010) ريال قطري في الربع الثاني لعام 2020 مقابل خسارة السهم (0,049) ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

كما أفصحت مجموعة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية نصف السنوية المنتهية في 2020/06/30، حيث بلغ صافي الربح 32 مليون ريال قطري مقابل 35,4 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.06 ريال قطري في النصف الأول لعام 2020 مقابل 0.07 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.