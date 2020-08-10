شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالى فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار فى المعاملات المبكرة بلندن، اليوم الاثنين، بما فى ذلك أمام اليورو والفرنك السويسري، وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالى فى الولايات المتحدة والتوترات الأمريكية الصينية قبيل محادثات تجارية مهمة فى 15 أغسطس.

وبعد انهيار المحادثات فى واشنطن بشأن الجولة التالية من التحفيز المالي، وقع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أوامر تنفيذية يوم السبت تتضمن الاستعادة الجزئية لمدفوعات البطالة المحسنة لعشرات الملايين من الأمريكيين العاطلين عن العمل.

وكتب تو لان نوين، المحلل فى كومرتس بنك "بعض التحفيز أفضل من لا شيء، على الأقل هكذا ترى السوق على ما يبدو، ولهذا السبب يرجع الارتفاع المتوسط للدولار."

زاد المضاربون صافى مراكزهم المدينة فى الدولار، على مدى أحدث أسبوع، بحسب بيانات العقود الآجلة الأسبوعية الصادرة يوم الجمعة.

فى الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر الدولار مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 93.5.

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وهبط اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.17685 دولار، ونزل الفرنك السويسري، أحد الملاذات الآمنة، 0.2 بالمئة أيضا مقابل العملة الأمريكية إلى 0.914.

كان الدولار تدعم أواخر الأسبوع الماضى بفعل تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين، بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين كبار من هونج كونج والصين.

وارتفعت الكرونة النرويجية حوالى 0.1 بالمئة إلى 9.0430 كرونة للدولار، وتراجع الدولار النيوزيلندى 0.2 بالمئة إلى 0.6588 دولار أمريكي، وفقد الدولار الأسترالى 0.1 بالمئة ليسجل 0.71525.

سجلت أستراليا اليوم زيادة قياسية فى وفيات كوفيد-19. واستبعد رئيس الوزراء سكوت موريسون رفع إغلاقات الحدود الداخلية قبل عيد الميلاد.

وخفض البنك المركزى الأسترالى نظرته المستقبلية للاقتصاد الوطنى يوم الجمعة وحذر من استمرار البطالة مرتفعة لعدة سنوات.