شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يلامس الهدف الأول – تحليل - 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 0.9153 ويستقر قربه، ويبدأ اليوم بميل صاعد طفيف في إشارة لتوجه السعر لمواصلة الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 0.9213 كمحطة تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9115 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9080 والمقاومة 0.9200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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