شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي في الجلسات الماضية ليتحرك حول المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل قناة لحظية صاعدة تظهر بالصورة، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي الآن، ليحفّز السعر على محاولة العودة للارتفاع من جديد والعودة إلى القناة الرئيسية الصاعدة.
من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7125، مع الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي التالي يصل إلى 0.7290.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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