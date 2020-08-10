شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يبدأ بالتعافي – تحليل - 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية قوية يوم الجمعة الماضي ولامس حاجز 1.3000، ليبدأ بالارتداد صعوداً بعد الارتكاز على هذا المستوى، في طريقه للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد بعد الاكتفاء بما أجراه من تصحيح هابط في الجلسات الماضية.
وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الفترة القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك، مع الإشارة إلى أن هدفنا الأول يتواجد عند 1.3185، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2965 سيوقف الاتجاه الصاعد ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3000 والمقاومة 1.3180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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