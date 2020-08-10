كيان السعودية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 10-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض البعض مما خسره بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.35% بما يعادل 0.11 نقطة، في ظل تأُثره بتركيبة فنية سلبية تكونت في وقت سابق وهو نموذج الوتد الصاعد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 8.17، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 7.52.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.81 ومستوى المقاومة 8.45.
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