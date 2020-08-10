الإسكان السعودية: أكثر من مليون عقد سكني وتجاري بشبكة "إيجار"

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وثّق برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان السعودية، أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.
وأكد البرنامج أن هذا التزايد في أعداد تلك العقود يعكس فتح آفاق جديدة من الشراكات الجديدة التي من شأنها تنظيم قطاع الإيجار العقاري، وتيسير العملية الإيجارية، بما يحقق التوازن بالقطاع، ويساهم في تحفيز الاستثمار به، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ولفت البرنامج إلى أن الخدمات المقدّمة خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال جائحة كورونا، جاءت مواكبة للإجراءات الوطنية الشاملة التي اتخذتها الدولة.
ومن تلك الخدمات إطلاق خدمة (إعادة إبرام العقد) التي تتيح إعادة إبرام العقد الإيجاري المنتهي أو الذي قارب على الانتهاء، وخدمة "إمهال الدفعات" التي تتيح طلب تأجيل سداد دفعة إيجارية، وخدمة "الدفعات المرنة" المعنية بتقسيم دفعات الإيجار بقيم غير متساوية.
وأطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية في نهاية يوليو 2018 خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة "سداد".وهذه الخدمة التي يتم تقديمها من خلال "الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" توفر خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "سداد"، لتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، التي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد.
وقررت وزارة العدل السعودية في ذات العام اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.
وبذلك يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحبه حق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
وكانت وزارتا "الإسكان" و"العدل" قد أطلقتا في وقت سابق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية شبكة إيجار الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.
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