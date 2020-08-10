شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: أكثر من مليون عقد سكني وتجاري بشبكة "إيجار" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وثّق برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان السعودية، أكثر من مليون عقد إيجاري تنوعت ما بين سكني وتجاري، فيما تجاوزت نسبة المستفيدين من ميزة السداد الشهري 31%.

وأكد البرنامج أن هذا التزايد في أعداد تلك العقود يعكس فتح آفاق جديدة من الشراكات الجديدة التي من شأنها تنظيم قطاع الإيجار العقاري، وتيسير العملية الإيجارية، بما يحقق التوازن بالقطاع، ويساهم في تحفيز الاستثمار به، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ولفت البرنامج إلى أن الخدمات المقدّمة خلال الفترة الماضية خصوصاً خلال جائحة كورونا، جاءت مواكبة للإجراءات الوطنية الشاملة التي اتخذتها الدولة.

ومن تلك الخدمات إطلاق خدمة (إعادة إبرام العقد) التي تتيح إعادة إبرام العقد الإيجاري المنتهي أو الذي قارب على الانتهاء، وخدمة "إمهال الدفعات" التي تتيح طلب تأجيل سداد دفعة إيجارية، وخدمة "الدفعات المرنة" المعنية بتقسيم دفعات الإيجار بقيم غير متساوية.

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