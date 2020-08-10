شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار (ABYAAR) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 10-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأحد مرتفعا عند مستوى 6٫80 فلس، الا انه اغلق عند مستوى 6٫60 فلس، بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، ومازال مؤشر ماكد يتداول اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 5 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 7٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6.5 بينما مستوى المقاومة هو 6.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط