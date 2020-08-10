لوحة فنية جدارية حية بردهة مصر في «ابن بطوطة مول»

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أطلق «ابن بطوطة مول» العنان للفن والإبداع في شهر أغسطس، ليتحول رواق من أروقة ردهة مصر إلى مزيج من الفن التاريخي والمعاصر.

وسيتمكن زوار مركز التسوق من مشاهدة الفنان شاهول حميد الحائز جوائز عديدة، وهو يقوم برسم لوحة فنية جدارية حية بمساحة 230 متراً مربعاً، وعند اكتمالها ستعكس فن الشرق الأوسط عبر مزيج رائع من الأشكال والألوان.

ويمكن مشاهدة اللوحة الجدارية الحية الواقعة مقابل متجر «ديكاثلون» في ردهة مصر، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع «زي آرتس» ومقرها دبي، يومياً خلال ساعات عمل المول من الآن، ولغاية 16 أغسطس. وتعتبر هذه الفعالية واحدة من بين مجموعة من الفعاليات وأنشطة الجذب التي يستضيفها «ابن بطوطة مول» خلال «مفاجآت صيف دبي».

وقال مايكل بيفيرلي، مدير عام «ابن بطوطة مول»: «نحن متحمسون للغاية لتقديم هذا العمل الفني الجميل في «ابن بطوطة مول»، حيث تتناسب هذه اللوحة الفنية الجدارية الحية التي تجمع بين التاريخ والثقافة والتقاليد تماماً مع ملامح المول، فضلاً عن أنها تعتبر ملاءمة للتعرف إلى المواهب الفنية التي تزخر بها دولة الإمارات».

وقال الفنان شاهول حميد: «توفر اللوحة الفنية الجدارية فسحة كبيرة للتفكير الإبداعي والعمل الفني وتعبر عن المشاعر اللحظية أو قصة أو تجربة لتمنح الجمهور الإحساس بها والتفاعل معها».

وقالت زهيرة موثي مؤسسة «زي آرتس»: «دبي هي المدينة التي تتحقق فيها الأحلام، ويعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية بحب ووئام. وسيأخذ هذا الإبداع الفني الجديد في «ابن بطوطة مول» الزوار في رحلة فنية ثقافية ورؤية تعكس ملامح التواصل والإبداع والتعاون».