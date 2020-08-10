الخسارة تنتظر «هواوي» بإيقاف إنتاج شرائح الهواتف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة هواوي للاتصالات أنها ستتوقف عن إنتاج شرائح الهواتف الذكية الأكثر تطوراً في سبتمبر على خلفية العقوبات الأمريكية، وهو أمر سيتسبب لها في خسارة ضخمة.

ووفقاً ل«الألمانية»، تحولت «هواوي»، أكبر منتج في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، إلى محور الخلاف الجيوسياسي بين بكين وواشنطن، التي ترى أن الشركة تشكل تهديداً كبيراً للأمن الإلكتروني.

وأفاد يو شينجدونج، الرئيس التنفيذي ل«هواوي»، خلال منتدى بشأن صناعة التكنولوجيا، عقد الجمعة، أن شركته ستتوقف في 15 سبتمبر عن إنتاج شرائح متطورة من طراز «كيرين 9000» جراء العقوبات الأمريكية. وحظرت واشنطن «هواوي» من الوصول إلى المكونات والتكنولوجيا الأمريكية، بما في ذلك خدمة «جوجل» للموسيقى العام الماضي.